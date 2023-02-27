В Риге отменили спектакль с Чулпан Хаматовой

«Новый рижский театр» в понедельник, 27 февраля, сообщил, что отменяет спектакль Gogolis.Nature Morte. по пьесе Гоголя «Старосветские помещики» с Чулпан Хаматовой в главной роли из-за «творческого провала». Зрителям уже предложили вернуть деньги за билеты. Премьера спектакля была назначена на 28 февраля, – сообщают СМИ.

В сообщении на сайте «Нового Рижского театра» говорится: «Новый Рижский театр отменяет спектакль Gogolis.Nature Morte. Это творческая неудача. В театре, как и в жизни, это может случаться время от времени».

В свою очередь, в публикации на сайте «МК» говорится, что партнер Хаматовой по спектаклю актер Гундарс Аболиныш в своем блоге написал, что решение об отмене спектакля с участием Чулпан Хаматовой было принято руковдителем «Нового Рижского театра» Алвисом Херманисом.

«Отменить спектакль – это решение нашего художественного руководителя Алвиса Херманиса, с которым вчера после предпоследней репетиции мы согласились (некоторые легче, некоторые труднее). Чулпан подготовилась к выступлению сразу на трех языках, поэтому, упрекать артистку в том, что она не смогла выучить текст на латышском – глупо».

Сама Чулпан Хаматова об отмене спектакля пока никак не высказалась.

Рига, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»