Зеленскому не разрешили выступить на церемонии вручения премии «Оскар»

Организаторы премии американской академии кинематографических искусств «Оскар» отклонили просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить в церемонии награждения в ночь с 12 на 13 марта, – пишет в четверг, 9 марта, издание Variety.

В сообщении журнала говорится: «Второй год подряд Академия пренебрегает Зеленским, который надеялся, вслед за своим выступлением на Берлинском кинофестивале в прошлом месяце, получить виртуальное место в воскресном «Оскаре». Администрация кинопремии не стала комментировать отказ – пишет издание.

«В прошлом году продюсер «Оскара» Уилл Пэкер выражал обеспокоенность тем, что Голливуд уделяет внимание Украине только потому, что пострадавшие от конфликта – белые, в то время как проблемы с населением другого цвета кожи Голливуд игнорирует», – говорится в публикации Variety.

Лос-Анджелес, Иван Бабурин

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