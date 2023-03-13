«Все везде и сразу» получил «Оскар» как лучший фильм и еще шесть статуэток

Фильм «Все везде и сразу» режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта собрал семь статуэток «Оскар» на 95-й церемонии вручения наград американской киноакадемии. Картина получила награды за лучший фильм, лучший сценарий, лучших актеров первого и второго плана, говорится на сайте кинопремии.

Киноакадемики решили, что у «Все везде и сразу» лучшие режиссура, монтаж, оригинальный сценарий. Мишель Йео получила награду как лучшая актриса за главную роль в этом фильме, а Джейми Ли Кертис и Ке Хюи Куан – как лучшие актриса и актер второго плана.

В центре сюжета оказывается владелица прачечной Эвелин, которая внезапно узнает о способности перемещаться по параллельным вселенным. При этом она получает воспоминания и навыки своих «я» из этих вселенных. Ее не слишком упорядоченная жизнь превращается в полный хаос, ведь женщине приходится противостоять загадочной злой сущности, готовой разрушить всю мультивселенную.

В номинации «Лучший фильм» картина о мультивселенных обошла ленты «Аватар: Путь воды», «Фабельманы», «Топ Ган: Мэверик», «Банши Инишерина», «Тар», «Элвис», «Треугольник печали», «На западном фронте без перемен» и «Женщины говорят».

Статуэтки «Оскар» также получили Брендан Фрейзер как лучший актер за роль в фильме «Кит», «Женщины говорят» за лучший адаптированный сценарий, «Пиноккио Гильермо Дель Торо» как лучший анимационный фильм, а «Навальный» как лучший документальный фильм.

Немецкая картина «На западном фронте без перемен» также получила несколько наград: в номинации «Иностранный художественный фильм», за работу художника-постановщика и операторов, оригинальный саундтрек.

Российская документальная картина «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых из Якутии, участвовавшая в борьбе за награду в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм», осталась без статуэтки. Победителем в этой категории стала индийско-американская лента «Заклинатели слонов».

Лос-Анджелес, Наталья Рязанова

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