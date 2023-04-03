Получивший гражданство Армении комик Галустян покидать Россию не собирается

Популярный российский комик Михаил Галустян, получив гражданство Армении, заявил что покидать Россию не намерен, – сообщают СМИ. уезжать из России.

На своей странице в одной из соцсетей Галустян написал: «Я смотрю, СМИ всполошились по поводу того, что я получил гражданство Армении. Хочу внести ясность, чтоб не было никаких кривотолков. Во-первых, я армянин, и горжусь этим. Армения – моя историческая и этническая Родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией. Дальше комментировать в принципе не обязательно».

«Но все-таки… Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия – моя Родина и точка», – подчеркнул артист.

Москва, Иван Бабурин

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