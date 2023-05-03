Майкл Дуглас будет удостоен почетной «Золотой пальмовой ветвью» на Каннском кинофестивале

Американский актер Майкл Дуглас 16 мая во время церемонии открытия 76-го Каннского кинофестиваля будет награжден почетной «Золотой пальмовой ветвью», – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте кинофестиваля, в частности, говорится, что награда Дугласу будет вручена ему «в знак признания его блестящей карьеры, а также участия в кинематографе».

Во время фестиваля будет показан документальный фильм под названием «Майкл Дуглас, блудный сын», – сообщили организаторы кинофестиваля, который в этом году пройдет с 16 по 27 мая.

Канн, Иван Бабурин

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