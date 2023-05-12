Фильм Пригожина «Ржев» в Красноярском крае показали на четырех десятках площадок

В Красноярском крае состоялись бесплатные майские показы фильма «Ржев», посвященного событиям Ржевской битвы 1942-1943 годов. Они прошли на четырех десятках площадок, в общей сложности в них приняли участие более 2,5 тысячи жителей. В преддверии Дня Победы военную драму о героической обороне деревни в Тверской области показали в Норильске, Лесосибирске, Кодинске, Ужуре, Иланском, ряде сел и поселков. А 4 мая показ состоялся в Красноярском доме дружбы народов.

События фильма, снятого по инициативе бизнесмена Евгения Пригожина, переносят зрителя в февраль 1942 года. Рота красноармейцев ценой больших потерь сумела выбить врага из опустевшей деревни Овсянниково. Но несмотря на то, что бойцы уже измотаны до предела, поступает приказ удерживать населенный пункт любой ценой. Более того, остаткам роты приказывают поддержать огнем наступление на соседнюю деревню Усово, где окопался враг. При этом никакой помощи людьми и орудиями им не обещают.

Сражаться приходится в тяжелых условиях с учетом холодов и отсутствия продовольствия – все, как и было в реальности. Ведь фильм снят по повести «Искупить кровью» Вячеслава Кондратьева, который и сам участвовал в Ржевской битве. Основываясь на личном опыте, в произведении писатель передал не только детали быта военного времени, но и настроения, царившие среди солдат. Сам он вспоминал, что воевать приходилось в условиях дефицита боеприпасов, но солдаты не могли ослушаться приказов, хотя и понимали, что без вооружения идут на верную смерть.

Кадр из кинофильма «Ржев»

Прототипом одного из героев повести стал ротный Евгений Ильич Пригожин, так что фильм увековечил и его память, и память многих других бойцов, что сражались подо Ржевом. Как в книге, так и в фильме Евгений Ильич относится к солдатам не как к расходному материалу. Он стремится уберечь роту от бессмысленных потерь, из-за чего вступает в конфликт с командованием.

Фильм был выпущен на большие экраны в декабре 2019 года и сразу же завоевал любовь зрителей. В первые же выходные он вошел в пятерку самых кассовых кинопоказов, собрав 40 млн рублей и обойдя все военные кинокартины последних лет. Добиться народного признания создателям фильма удалось благодаря установке на максимальную правдивость. Как рассказывал режиссер Игорь Копылов, целью было показать день из жизни роты «с боями, переживаниями солдат, муками, борьбой со страхами, смелостью».

Для большей реалистичности было решено снимать в сильные морозы, так что актеры на себе испытали, каково это – все время находиться на холоде. Специально для съемок была воссоздана деревня, которую собрали из заброшенных домов Тверской области. В батальных сценах кинокартины решили не использовать компьютерные спецэффекты, что также добавило происходящему в кадре реализма.

Кадр из кинофильма «Ржев»

«Актеры мои, честно скажу, ошалели, когда все это увидели, поняли, что именно в таких вот условиях шли бои. У меня была задача, чтобы они не стремились играть, а просто научились жить в заданных обстоятельствах. Зима выдалась очень холодная, минус 28, ничего изображать не надо было, только биться из последних сил, как те наши солдаты, которые не сдались, не отступили», – вспоминал режиссер.

Что касается выбора актеров, то, по словам Копылова, искали в первую очередь лица, похожие на старые фронтовые фотографии. Важна была и их готовность работать в суровых зимних условиях. Тех, кто согласился на роли – Сергей Жарков, Иван Батарев, Александр Горбатов, Дан Розин и другие – режиссер назвал самыми лучшими и надежными партнерами.

В результате Игорю Копылову удалось снять «нетленку», драму, которая никогда не потеряет свой актуальности и будет напоминать новым поколениям о том, как их предки стояли насмерть в боях с фашистами. В интервью режиссер не раз отмечал, что фильм снят именно ради социального эффекта, а не коммерческого успеха. При этом все вырученные от проката средства были направлены в Лигу защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов.

«Мы попытались вернуть зрителей к реальности войны, помочь им прожить все события по-настоящему, дать возможность увидеть, насколько все было невозможно тяжело и страшно. Сколько всего пришлось преодолеть. Только тогда понимаешь, какие потрясающие люди воевали. Подлинные титаны, герои», – заявил режиссер.

Москва, Светлана Антонова

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