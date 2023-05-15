В Британии обнаружили две неизвестных картины Рембрандта

В частной семейной коллекции обнаружили ранее неизвестные картины голландского художника Рембрандта Харменс ван Рейна. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аукционный дом Christie's.

Портреты пожилых мужа и жены из Лейдена, датированные 1635 годом, были куплены британской семьей в 1824 году. Эксперты установили, что на полотнах изображены Ян Виллемс ван дер Плуйм и его жена Яапген Карелс – семейная пара, знакомая с художником.

При этом специалисты не сразу поняли, что перед ними подлинники Рембрандта. «Было удивительно, что фотографии [этих портретов] никогда раньше не изучались. Они полностью отсутствовали в литературе Рембрандта», – отметил один из экспертов.

В начале июля картины поступят в продажу в выставочных залах Christie's в Лондоне. Оценочная стоимость пары составляет 5-8 млн фунтов стерлингов.

Лондон, Зоя Осколкова

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