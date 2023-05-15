Вслед за Земфирой* и Галкиным* снять статус иноагентов потребовали комик Слепаков* и журналист-урбанист Варламов*

Следом за пародистом и мужем Пугачевой Максимом Галкиным и певицей Земфирой* КВНщик, комик и продюсер, Семен Слепаков*, а также журналист-урбанист Илья Варламов* подали иски к Министерству юстиции РФ с требованием снять с них статус иноагента, сообщили в понедельник, 15 мая, в Замоскворецком суде Москвы.

В Замоскворецком суде сообщили следующее: «В суд поступили два иска. Один от Слепакова, другой – от Варламова. Оба исковых заявления поданы к Минюсту РФ, они содержат требование исключить истцов из реестра иноагентов. Дата заседания по искам пока не назначена».

Следует напомнить, что Варламова* в реестр иноагентов Минюст внес в марте текущего года за «распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также за получение поддержку от иностранных источников».

Слепаков * пополнил список иноагентов 14 апреля за то, что «получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении россиян».

Отметим, что ранее сегодня иск, оспаривающий решение Минюста о включении в реестр иностранных агентов подал пародист Максим Галкин* .

В Замоскворецком суде Москвы сообщили, что «дело зарегистрировано судом 11 мая, дата его рассмотрения пока не назначена».

Минюст России в апреле признал Галкина* иноагентом с формулировкой «ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного государства – Украины.

В минувшую субботу, 12 мая, с требованием оспорить решение минюста РФ включить ее в список иноагентов подала иск в Замоскворецкий суд Москвы Певица Земфира Рамазанова*, о чем также сообщалось в информации, распространенной пресс-службой Замоскворецкого суда города Москвы.

Земфиру* Минюст РФ включил в реестр иноагентов в феврале 2023 года за открытую поддержку Украины и финансовую поддержку от иностранных источников.

* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.

Москва, Иван Бабурин

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