Лондонский университет без объяснений отменил выступление Шендеровича*

Университетский колледж Лондона (University College London (UCL) в пятницу, 19 мая, без предупреждений и объяснения причин отменил выступление бывшего российского писателя Виктора Шендеровича*, – сообщает ВВС.

Как сообщает телеканал, «зрителей, пришедших на творческий вечер, у запертых дверей в концертный зал ждал растерянный Шендерович* и организаторы концерта, которые пока ничего не могут сказать об инциденте».

«В результате, Виктор Шендерович* с группой зрителей направился в ближайший парк, чтобы провести встречу под открытым небом», – передает ВВС.

* физлицо признано в России иностранным агентом

Лондон, Иван Бабурин

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