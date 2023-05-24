Умерла королева рок-н-ролла Тина Тернер

Американская певица, автор песен, актриса и танцовщица, обладательница восьми премий «Грэмми» Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет, – передает Sky News со ссылкой на источник.

В сообщении телеканала говорится: «Тина Тернер, «королева рок-н-ролла», мирно скончалась сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Куснахте недалеко от Цюриха, Швейцария».

Цюрих, Иван Бабурин

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