Россия и Китай будут производить совместные телепрограммы

Соглашение о сотрудничестве в области телевидения заключили правительства России Китайской Народной Республики.

В документе, опубликованном в пятницу, 26 мая, на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что соглашение «регламентирует сотрудничество двух стран в области совместного производства телевизионных программ».

Соглашение заключено «на основе традиционно дружественных отношений народов РФ и Китая и в целях поощрения культурных обменов и телевизионного сотрудничества. …Соглашение будет действовать в течение пяти лет и автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить его действие не позднее, чем за полгода до истечения первоначального или последующих периодов действия документа».

Москва, Иван Бабурин

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