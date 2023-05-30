СМИ: Минкульт РФ вывел из экспертных советов по кинематографии режиссеров и продюсеров, но включил представителей РПЦ и депутата ГД

Министерство культуры РФ вывело из составов экспертных советов по игровому, документальному и анимационному кино, а также по фильмам для детей и юношества, которые отбирают заявки на получение государственных субсидий некоторых режиссеров, продюсеров и топ-менеджеров видеосервисов, – сообщает во вторник, 30 мая, газета «Ведомости».

Издание со ссылкой на приказы минкульта пишет из экспертныз советов выведены режиссеры Алексей Учитель, Алексей Федорченко, Владимир Хотиненко, продюсеры Петр Ануров, Антон Златопольский и другие.

«Вместе с тем в составе увеличилось число представителей Минкультуры, а также появились новые члены. Например, в состав совета по отбору фильмов для детей и юношества вошли депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов и два представителя РПЦ. Это протоиерей, настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах Дмитрий Рощин и священник, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко. Членом совета по отбору игровых фильмов стал телеведущий и продюсер Алексей Пиманов», – говорится в публикации «Ведомостей».

Издание отмечает, что «в состав советов традиционно входят продюсеры, режиссеры, сценаристы, представители профильных вузов, дистрибуторов фильмов, кинотеатров и др. …Бюджет господдержки, который планируется распределить по итогам отбора фильмов в 2023 г., составляет более 11,5 млрд руб.».

Москва, Иван Бабурин

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