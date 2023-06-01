Шендеровича* не пустили в Грузию и отправили обратно в Израиль

Бывший российский писатель Виктор Шендерович* не смог попасть на собственный концерт в Тбилиси. Прямо в грузинском аэропорту пограничники посадили его на обратный рейс в Израиль, – сообщают СМИ со ссылкой на сообщение блогера Николая Левшица.
Левшиц, ссылаясь на организаторов концерта Виктора Шендеровича* в Батуми, сообщил: «Его развернули на пограничном контроле и посадили на рейс в Израиль, откуда он прилетел. Об этом мне рассказали организаторы его грузинских выступлений. На 2 июня планировался концерт в Тбилиси, а 4 июня – в Батуми».
*Физлицо признано в России иностранным агентом
Тбилиси, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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