Шендеровича* не пустили в Грузию и отправили обратно в Израиль

Бывший российский писатель Виктор Шендерович* не смог попасть на собственный концерт в Тбилиси. Прямо в грузинском аэропорту пограничники посадили его на обратный рейс в Израиль, – сообщают СМИ со ссылкой на сообщение блогера Николая Левшица.

Левшиц, ссылаясь на организаторов концерта Виктора Шендеровича* в Батуми, сообщил: «Его развернули на пограничном контроле и посадили на рейс в Израиль, откуда он прилетел. Об этом мне рассказали организаторы его грузинских выступлений. На 2 июня планировался концерт в Тбилиси, а 4 июня – в Батуми».

*Физлицо признано в России иностранным агентом

Тбилиси, Иван Бабурин

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