Рок-фестиваль «Нашествие» перенесен на следующий год из-за его «несвоевременности»

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в пятницу, 2 июня, заявил о переносе проведения рок-фестиваля «Нашествие» на 2024 год из-за того, что для фестиваля «сейчас не то время».

В своем Telegram-канале глава региона написал: «Проведение рок-фестиваля «Нашествие» в Калужской области вызвало много обсуждений среди жителей региона. С одной стороны, мы становимся домом для главного музыкального события страны. С другой стороны, в ходе дискуссии справедливо звучали мнения, что сейчас для «Нашествия» – не то время».



«На недавнем заседании рабочей группы поручил подготовить подробный доклад о готовности к проведению масштабного фестиваля. Обязательно с учетом мнения жителей. После общения с организаторами и представителями правоохранительных органов принял решение. Во-первых, место проведения изменится. Во-вторых, фестиваль откладывается – переносим «Нашествие» в Калужской области на 2024 год», – подчеркнул Владислав Шапша.

Калуга, Иван Бабурин

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