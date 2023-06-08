Отец Шварценеггера участвовал в блокаде Ленинграда, а после войны стал начальником полиции

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер признался, что его отец Густав был членом нацистской партии, участвовал в блокаде Ленинград, а после Великой Отечественной войны получил пост начальника полиции, – сообщает Netflix.

В новом документальном сериале «Арнольд» от Netflix звезда Голливуда говорит: «Наше с братом Майнхардом воспитание было очень жестким. В доме было много жестокости. Родители нас били. … Мать Аурелия была фанатиком чистоты, а отец Густав во время Второй мировой войны был функционером НСДАП. Он служил в вермахте и был ранен на фронте под Ленинградом. Как и другие нацистские солдаты, он вернулся с войны сломленным. Возможно, он страдал посттравматическим расстройством и депрессией»

«После войны отец стал начальником уездной полиции. И на работе, и дома он был тираном и стремился поддерживать дисциплину в доме. Густав умер в 65 лет в 1972 году. Я не был на его похоронах», – рассказал 75-летний Шварценеггер.

Вашингтон, Иван Бабурин

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