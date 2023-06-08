После демонстрации в храме Христа Спасителя икону «Троица» кисти Андрея Рублева будут реставрировать в течение года

Глава министерства культуры РФ Ольга Любимова заявила, что после перемещения иконы «Троица» работы Андрея Рублева из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя на время празднования «Святой троицы» реставрация может занять до года, – сообщают в четверг, 8 июня, «Известия».

В интервью изданию Любимова сказала: «В процессе реставрации любого объекта могут возникать какие-то новые подробности и детали. Поэтому я не могу говорить о точных сроках. Эта работа может занять до года, как сейчас говорят специалисты. Для обсуждения плана реставрации и ее сроков будет созван научный совет Центра Грабаря, где собраны лучшие силы российских реставраторов. Это очень серьезное направление нашей деятельности, потому что работа с такого рода святыней в таком сложном состоянии беспрецедентна. …Предстоит создать новую капсулу для иконы, которая будет еще серьезнее, еще безопаснее для этого образа. Это для нас и вызов, и опыт на будущее».

«Поскольку есть невероятное внимание в обществе к этому процессу, мы будем его последовательно освещать», – сообщила также глава минкульта.

Следует отметить, что в РПЦ ранее сообщали, что «Троица» Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя с 4 до 18 июня. Позже патриарх Кирилл заявил, что икона будет находиться в храме в течение года, после чего ее перевезут в Троице-Сергиеву лавру.

Со своей стороны, пресс-служба Третьяковской галереи в своем официальном Telegram-канале сообщила, что «в соответствии с договором о размещении иконы в храме Христа Спасителя, «Троица» должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи не позднее 19 июня 2023 года».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в мае принял решение передать икону «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви.

Москва, Иван Бабурин

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