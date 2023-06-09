В Эстонии отменили выставку израильских художников за то, что они «русские»

Администрация Национального музея Эстонии уведомила израильских художников Тэнно Пент Соостерп и Сергея Бунькова об отмене их выставки, которая должна была пройти в Тарту весной 2024 года за то, что они – «русские», – сообщает израильское агентство NEWSru.co.il.

В официальном письме Национального музея Эстониии, направленном Соостеру и Бунькову, говорится: «К сожалению, мы вынуждены сообщить, что нынешняя международная обстановка не позволяет нам организовывать выставки с лицами, которые определяют себя как русские художники, независимо от их гражданства. Такое сотрудничество запрещает наше государство. Когда мы отправили вам приглашение в 2022 году, мы надеялись, что война в Украине закончится, но на данный момент признаков этого нет. Нам очень жаль, надеемся, что мы сможем поработать вместе в будущем».

Сергей Буньков так прокомментировал ситуацию: «Тарту выбран в 2024 культурной столицей Евросоюза, поэтому планировалась европейская премьера. Мне кажется, что это – «охота на ведьм» и решение, которое было принято по признаку русской фамилии одного из авторов. Ни я, ни Тэнно Пент Соостер нигде и никогда не позиционировали себя как русские художники, мы оба– художники израильские».

В свою очередь, Тэнно Пент Соостер заявил: «Это не справедливо по отношению к израильским художникам. Я чувствую разочарование в культуре, которой политика диктует свои условия».

Следует отметить, что отец Тэнно, Юло Ильмар Соостер, является одним из крупнейших представителей «неофициального» искусства советского периода и признан в Эстонии классиком.

Таллинн, Иван Бабурин

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