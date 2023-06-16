Мэрия французского города выделит грант экоактивистам для эротических перформансов с растениями

Мэрия французского Лиона для культурного развития горожан намерена выделить 37 грантов, один из которых предназначен экоактивистам, которые устраивают эротические перформансы с растениями и секс-игрушками, – сообщает издание Le Parisien.

В публикации газеты говорится, что «муниципальный совет Лиона на заседании 29 июня планирует принять решение о выделении гранта в размере 1500 евро для труппы «артистов-экоактивистов» труппы Lundy Grandpré.

Комментируя решения горсовета Лиона, представитель оппозиции в Лионском городском совете Пьер Оливер в своем микроблоге в Twitter написал: «Город Лион и его мэр Грегори Дусе спонсируют ползающих в саду на глазах у детей обнаженных людей с секс-игрушками. Воинственное и экстремистское использование бюджета больше не имеет границ. Непристойность тоже».

Как отмечает издание, в соцсетях распространился ролик, на котором «артисты» при детях устроили выступление, смешивая, по их словам , «экосексуальность, экофеминизм и оргазмирующую ботанику». Во время перформанса голые активисты обоих полов ползают по грядкам и тычут в растения сексуальными игрушками.

Ответственная за культуру чиновница в мэрии Лиона Натали Перрен-Гилберт встала на защиту «аротистов-экоактивситов» и заявила следующее: «К сожалению, мы живем в условиях диктатуры «твитов», которые позволяют людям говорить что угодно. Гранты одобряет комиссия выборных должностных лиц, представляющих полное политическое разнообразие, и все проекты получили ее положительное заключение. Труппа Lundy Grandpré создана двумя молодыми выпускниками художественной школы, которые проводят художественные исследования в признанных арт-центрах. Город Лион, который ежегодно инвестирует в культуру 115 миллионов евро, поддержит труппу Lundy Grandpré, которая уже получила 6000 евро от государства».

Лион, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»