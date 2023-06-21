В Центре Грабаря заявили, что «Троица» Андрея Рублева в «очень сложном состоянии»

Генеральный директор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев в среду, 21 июня, заявил, что икона «Троица» работы Андрея Рублева находится в очень сложном состоянии, – сообщает РИА Новости.

В интервью агентству Сергеев сказал: «Икона находится в очень сложном состоянии, ранее специалистами были отмечены множественные деструктивные процессы. Наша задача – сохранить уникальный памятник истории и культуры».

Также гендиректор Центра Грабаря отметил, что «для экспоната самый опасный момент – это транспортировка. Резкое изменение условий хранения, возможное при транспортировке, опасно для иконы».

При этом Дмитрий Сергеев заявил, что «длительность экспонирования иконы «Святая Троица» в храме Христа Спасителя при соблюдении температурно-влажностного режима не может оказать критически негативное влияние на ее состояние».

«В ситуации, если условия нахождения иконы резко не изменятся и не ухудшатся в целом, длительность ее пребывания в храме не может оказать прямого негативного воздействия», – сказал гендиректор Центра Грабаря.

Напомним, что ранее в РПЦ сообщали, что икона «Святая Троица» Андрея Рублева пробудет в храме Христа Спасителя до дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского, который отмечается 18 июля.

Москва, Иван Бабурин

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