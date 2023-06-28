Мадонна попала в реанимацию

Американская певица Мадонна госпитализирована из-за серьезной бактериальной инфекции и находится в отделении реанимации, – сообщает в среду, 28 июня, телеканал Sky News.

В свою очередь, менеджер Мадонны Гай Осири сообщаил следующее: «Мадонна почувствовала себя плохо еще 24 июня. Ее отправили в отделение реанимации. У Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, которая привела к многодневному пребыванию в отделении интенсивной терапии. Ее здоровье улучшается, однако она все еще находится под медицинским наблюдением. Врачи дают положительные прогнозы»

«На время пребывания Мадонны на лечении придется отложить все запланированные ее выступления на сцене», – отметил менеджер певицы.

Следует отметить, что на 15 июля было назначено начало мирового турне Мадонна «Celebration», посвященное 40-летию ее музыкальной карьеры.

Вашингтон, Иван Бабурин

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