Камала Харрис попыталась сформулировать понятие «культура»

Вице-президент США Камала Харрис во время выступления на мероприятии в рамках крупнейшего праздника афроамериканской культуры ESSENCE в Новом Орлеане попыталась объяснить, что такое «культура», но у нее это не очень получилось, – сообщают в четверг, 6 июля, американские СМИ

Во время своего выступления вице-президент США заявила: «Культура – это отражение нашего момента и нашего времени. Верно? И нынешняя культура – это способ выражения наших чувств по отношению к моменту. И мы всегда должны находить время для выражения наших чувств по отношению к моменту, который является отражением радости. Мы также должны найти способы выразить то, как мы относимся к моменту».

Новый Орлеан, Иван Бабурин

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