В Ливане запретили фильм «Барби» за пропаганду гомосексуализма

Министр культуры Ливана Мухаммад Мортаду в среду, 9 августа, потребовал от Генеральной службы безопасности принять необходимые меры для того, чтобы фильм «Барби» не попал в кинотеатры из-за пропаганды гомосексуализма, – сообщают местные СМИ.

Как сообщают СМИ, Мухаммад Мортаду в обращении к Генеральной службе безопасности Ливана, отвечающей за цензуру в стране, заявил, что «картина пропагандирует гомосексуализм, противоречит религиозным и моральным ценностям, а также принижает важность семьи».

Бейрут, Иван Бабурин

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