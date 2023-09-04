«Светлое во мне»: Санкт-Петербург ждёт премьера необычного рок-балета

В Санкт-Петербурге 20 сентября в театре «Легенда» (Выборгская ул.4, к.2) будет представлена премьера рок-балета «Светлое во мне», в котором раскрывается история балерины, рассказанная в рок-музыке, танце и стихах.

Как отмечают создатели постановки, это спектакль-исповедь, история балерины, прошедшей путь от детской мечты до звездных выступлений и не потерявшей чистоту души. В центре действия три главные героини: маленькая балерина и ее мечта, балерина-звезда, понимающая всю тяжесть этой легкости и красоты танца, и душа, которая выражена в живом вокале.

Фото Артура Варламова

Как пояснила автор идеи, хореограф и исполнительница роли балерины – артистка Мариинского и Михайловского театров, приглашенная солистка Universal Ballet Company (Сеул), лауреат Премии Галины Улановой от Большого театра Екатерина Красюк, «в классическом балете есть определенные рамки, а в современной музыке и хореографии больше свободы, больше возможности раскрыть свои личные качества, свою индивидуальность, свои чувства и свою душу».

«Полностью от классики отступать не хотелось, но показалось интересным совместить классику с большей свободой. Именно так мне и пришла в голову мысль объединить классический балет, современную хореографию и рок-музыку. Мысли и эмоции проникают в душу каждого зрителя благодаря свободе музыкальных форм и уникальному сочетанию танца, музыки и слова, этот ансамбль попадает в каждое сердце, равнодушным не останется никто», – сказала она.

Продюсер спектакля Ольга Ратникова призналась, что ее подкупила идея симбиоза несовместимых жанров: классического искусства и дерзкого самого по себе жанра рок-музыки. «Нам удалось собрать творческую команду из 50 человек, привлечь партнеров для организации площадок спектакля и репетиций, создания видео и фото, костюмов и декораций, продвижения спектакля. Так как проект для нас очень дорог, мы привлекали людей, в которых нашли не только профессионалов, но и соавторов, которым интересна идея проекта», – отметила она.

Узнать больше о спектакле можно на сайте рокбалет.рф.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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