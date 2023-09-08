Игорь Угольников завершил съемки сериала об обороне Москвы (ФОТО)

Известный режиссер и продюсер Игорь Угольников завершил съемки нового сериала, посвященного Великой Отечественной войне.

Четырехсерийная драма «По зову сердца» рассказывает о событиях лета и осени 1941 года, о подвиге московских ополченцев – простых людей, записавшихся добровольцами и защитивших свой родной город и свою страну.

Игорь Угольников рассказал: «Мы старались в собирательных образах наших героев показать как можно больше участников Московского народного ополчения – рабочих, студентов, писателей, музыкантов… В деталях передать дух времени, сохранить историческую достоверность».

В основу сценария легли воспоминания ополченцев и фронтовиков. В судьбах нескольких главных героев прослеживаются единые вехи в биографиях: добровольная запись в ополчение, боевая подготовка, многокилометровые переходы, тысячи кубометров вырытой земли при строительстве оборонительных рубежей, присяга, ожидание встречи с врагом, первые бои. Многие из них погибли, но враг был на две недели задержан на пути к Москве.

Фильм выйдет на экраны в мае 2024 года.

Москва, Елена Владимирова

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