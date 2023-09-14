Киевский режим обиделся на Берлинскую оперу из-за спектакля с Анной Нетребко

МИД Украины в четверг, 14 сентября, выразил недовольство решением Берлинской оперы возобновить прерванное в марте 2022 года сотрудничество с российской певицей Анной Нетребко, которая в пятницу 15 выступит в спектакле «Макбет» Джузеппе Верди – сообщают украинские СМИ.

В заявлении, опубликованном на странице украинской дипмиссии в Берлине в соцсетях, в частности, говорится: «Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко! …Посольство Украины в Берлине вело работу над тем, чтобы не допустить возвращения Нетребко на сцену Берлинской оперы сразу после появления первых сообщений об ее участии в предстоящем спектакле. К сожалению, наши аргументы не нашли должного отклика у Германской государственной оперы».

«Работу над тем, чтобы не допустить возвращения Нетребко в Берлинскую оперу, также вело германское представительство Украинского института – действующего под эгидой правительства Украины учреждения, задачей которого является распространение культуры страны за рубежом», – отметило также украинское посольство в Берлине.

Киев, Иван Бабурин

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