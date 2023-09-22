Гражданка Великобритании собиралась вывезти из России старинную икону

Таможенники пресекли вывоз из России иконы, имеющей культурную ценность. Британка спрятала картину в багаже, чтобы вывезти в Финляндию.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, старинную икону в багаже гражданки Великобритании обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Брусничное. Женщина ехала в рейсовом автобусе. Разрешительные документы на вывоз раритета из РФ у иностранки отсутствовали.

Экспертиза показала, что это подокладная икона «Господь Вседержитель», которая была написана более 100 лет назад, а значит, она относится к категории предметов, составляющих культурную ценность, пишут «Известия».

В отношении британки возбудили дело об административном правонарушении по факту попытки вывоза из страны незадекларированных товаров.

Выборг, Зоя Осколкова

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