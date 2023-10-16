На 89-м году жизни скончался известный композитор Геннадий Гладков

В возрасте 88 лет скончался композитор, автор музыки к популярным кинолентам и мультфильмам народный артист России Геннадий Гладков. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на его помощника и менеджера Малика Аминова.

По его словам, композитор умер в понедельник, 16 октября, место и дата прощания еще не определены.

Аминов назвал причиной кончины Гладкова возраст, напомнив, что 10 лет назад Гладков перенес инсульт. «Скорее всего, это все вместе и стало причиной», – сказал он, передает «Интерфакс».

Известность Гладкову принесла работа над мультфильмом «Бременские музыканты» (1969) и его продолжением «По следам бременских музыкантов» (1973), в котором он еще спел партию короля.

Композитор написал музыку более чем к 100 фильмам. Среди них – «Джентльмены удачи», «Собака на сене», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Сватовство гусара», «Человек с бульвара Капуцинов», «Формула любви», «Дон Сезар де Базан», «После дождичка в четверг».

Также его музыка звучит в мультфильмах «Малыш и Карлсон», «38 попугаев», «Как львенок и черепаха пели песню», «Голубой щенок», «Синяя птица» и других.

Москва, Наталья Петрова

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