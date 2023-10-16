российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 октября 2023, 20:20 мск

Новости Культура

Новости, Кратко, Популярное

В США музей уберет из экспозиции останки людей

Музей естественной истории в Нью-Йорке уберет со всеобщего обозрения человеческие останки. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, в музее хранятся примерно 12 тысяч останков людей разных рас и эпох. Речь идет как о целых скелетах, так и о предметах, сделанных из костей.

Решение о смене экспозиции было принято в соответствии с новой политикой, связанной с этическими нормами.

«Новый регламент включает перемещение всех человеческих костей, находящихся на всеобщем обозрении, и модернизацию складских помещений, где сейчас хранятся останки», – говорится в статье.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

СМИ: Блинкен всю ночь прождал аудиенции у саудовского принца / МИД РФ: объекты США в космосе могут стать законной целью для удара / «Подавить Путина»: Байден раскрыл планы на второй срок в Белом доме / Экс-сотрудник ЦРУ посоветовал Зеленскому нанять охрану от США / США отправили вторую авианосную ударную группу к побережью Израиля / Тень Третьей мировой войны: обострение на Ближнем Востоке грозит обернуться глобальными последствиями / Зеленский боится за будущее на фоне конфликта в Израиле – СМИ / КНДР пригрозила разбомбить американские объекты на полуострове

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Культура, США,