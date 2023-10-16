В США музей уберет из экспозиции останки людей

Музей естественной истории в Нью-Йорке уберет со всеобщего обозрения человеческие останки. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, в музее хранятся примерно 12 тысяч останков людей разных рас и эпох. Речь идет как о целых скелетах, так и о предметах, сделанных из костей.

Решение о смене экспозиции было принято в соответствии с новой политикой, связанной с этическими нормами.

«Новый регламент включает перемещение всех человеческих костей, находящихся на всеобщем обозрении, и модернизацию складских помещений, где сейчас хранятся останки», – говорится в статье.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»