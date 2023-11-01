Анджели Джоли назвала Газу тюрьмой, которую превращают в массовое захоронение палестинцев

Американская кинозвезда Анджелина Джоли в среду, 1 ноября, назвала Газу тюрьмой под открытым небом, которая теперь превращается в массовое захоронение, а мировых лидеров, отказывающихся требовать прекращения огня – соучастники преступления, – сообщают СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Джоли написала: «Это преднамеренная бомбардировка попавшего в ловушку населения, которым некуда бежать. Газа была тюрьмой под открытым небом почти два десятилетия, и сейчас она быстро превращается в массовое захоронение. 40% убитых – невинные дети. Пока лидеры многих стран поддерживают Тель-Авив, палестинские граждане – женщины, дети, целые семьи подвергаются коллективному наказанию. Их лишили еды, медикаментов и гуманитарной помощи, несмотря на международное право».

«Отказываясь требовать прекращения огня в гуманитарном порядке и блокируя Совет безопасности ООН от навязывания его обеим сторонам, мировые лидеры становятся соучастниками этих преступлений», – подчеркнула актриса.

Вашингтон, Иван Бабурин

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