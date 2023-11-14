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Среда, 15 ноября 2023, 02:04 мск

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В США подвергли цензуре мультсериал из-за Зеленского

Фото: novyny.org

Создатель и сценарист проекта Трей Паркер заявил, что из-за Зеленского впервые за 30 лет мультсериал «Южный парк» подвергся цензуре, – сообщают СМИ и социальные сети.

Комментируя ситуацию, Трей Паркер сказал: «Вот, наконец, мы дождались того дня, когда «Южный Парк» подвергся цензуре. Не думаю, что отсутствие эпизода в эфире как-то поможет черной дыре, которую они называют президентом Украины».

Создатели мультсериала сообщили, что «хотели создать серию с Зеленским, но руководство канала, где выходит «Южный парк», этот эпизод забанило еще на этапе производства».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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