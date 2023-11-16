Ким Кардашьян признана «Мужчиной года»

Блогер, модель и актриса Ким Кардашьян в четверг, 16 ноября, заявила, что стала «Мужчиной года» по версии мужского журнала GQ, – сообщают СМИ.

На своей странице в Instagram** Кардашьян опубликовала обложку издания GQ, на которой позирует с распущенными волосами в деловом брючном костюме в рубашке с галстуком и с пачкой чипсов Cheetos в руках.

Американское издание журнала с обложкой Ким Кардашьян выйдет 28 ноября, где наряду с ней победителями в номинации «Мужчина года» названы актер Джейкоб Элорди и рэпер Трэвис Скотт.

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Вашингтон, Иван Бабурин

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