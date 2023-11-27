Минкульт профинансирует съемки фильмов по Чехову, Толстому, Прилепину, а также на тему СВО

Министерство культуры РФ по итогам защиты проектов в понедельник, 27 ноября, сообщило, что выделит госфинансирование на производство 249 игровых, неигровых, анимационных фильмов и сериалов, фильмов для детей и подростков, а также по теме специальной военной операции (СВО).

В протоколе, опубликованном минкультом, в частности, говорится, что «получателями субсидий на производство игровых национальных художественных фильмов стали 60 проектов, таких как: новая экранизация романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ», фильм «Семейное счастье» – экранизация одноименного романа Льва Толстого, экранизация нескольких рассказов Антона Чехова «Невидимые миру слезы», фильм о путешественнике, писателе и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве «Арсеньев», экранизация романа «Черный замок Ольшанский» Владимира Короткевича, а также экранизация рассказа Захара Прилепина «Лес».

«Поддержку в производстве получит ряд военных фильмов, среди которых фильмы о событиях СВО «Своих не бросаем» и «Свинцовые небеса», «Почтарь» о почтальоне, который вместо похоронок пишет письма от имени умерших солдат, военная драма о защите блокадного Ленинграда «Остров Сухо», военно-шпионский детектив про Сирию «Фарфоровый солдатик. …Также поддержку получат 105 неигровых проектов, среди которых «Эдуард Лимонов», «Никита» о Никите Михалкове, «Однажды на Патриарших. Тайны Михаила Булгакова», «Леонид Шварцман: 100 лет и несколько вопросов» и другие», – сообщили в министерстве.

В минкультуры также заявили, что государственные средства будут выделены на производство десяти игровых национальных фильмов для детей и юношества. Также будет выделено финансирование на создание 74 проектов анимационных национальных фильмов и анимационных сериалов.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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