Генеральный директор Большого театра попрощался с коллективом

Музыкальный критик Сергей Буланов в четверг, 30 ноября, в соцсетях опубликовал видео, на котором гендиректор Большого театра Владимир Урин по случаю своего ухода с поста прощается с коллективом.



В своем обращении Урин говорит: «Я с вами прощаюсь, сегодня мой последний день работы в Большом театре. Я хочу вернуться к событиям нескольких лет тому назад, когда было принято решение о том, что великий, не побоюсь этого слова, театр Бориса Александровича Покровского станет частью Большого театра. Сомнений было невероятное количество, в том числе и у меня. И сегодня я должен вам сказать – я счастлив, что вы стали частью Большого театра».

Следует отметить, что в СМИ в последнее время неоднократно появлялась информация о том, что место Владимира Урина займет художественный руководитель – директор, главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев. На данный момент эта информация подтверждения не получила.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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