Канцелярия Нетаньяху покажет фильм «о зверствах ХАМАС» лидерам арабской общины Израиля

Министр социального равенства Израиля Амихаем Чикли заявил, что канцелярия премьер-министра страны «в рамках общественной пропаганды» вечером во вторник, 5 декабря, в Назарете покажет лидерам арабской общины 43-минутное видео о зверствах ХАМАС, – сообщает The Times of Israel.

В канцелярии Биньямина Нетаньяху сообщили, что «на показ фильма приглашены главы арабских городов и местных советов, администраторы общественных центров, представители СМИ, журналисты и «лидеры мысли». Ранее фильм, включающий сцены резни 7 октября, снятые с камер террористов и других источников, был продемострирован ограниченными показами по всему миру в рамках усилий Израиля по мобилизации поддержки его войны с ХАМАС».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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