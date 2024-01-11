Почти 1500 финских музыкантов призвали не пускать Израиль на «Евровидение»

Финские музыканты и деятели культуры собирают подписи, чтобы исключить Израиль из числа участников конкурса «Евровидение». Более 1,4 тыс. артистов уже подписали петицию.

Один из авторов петиции Лукас Корпелайнен рассказал об акции в своем блоге и дал ссылку на страницу с документом. Петиция активна до 15 января, после чего ее передадут финской государственной телерадиокомпании Yle.

«Обращение профессионалов музыкальной индустрии к Yle: бойкотировать Израиль на Евровидении!» – говорится в петиции.

Авторы считают, что организатор конкурса Европейский вещательный союз (EBU) должен запретить Израилю участие. В качестве альтернативы музыканты призвали Yle отозвать своего участника с «Евровидения-2024» и бойкотировать мероприятие.

В 2024 году участники «Евровидения» соберутся в шведском Мальме после победы певицы Лорин в предыдущем конкурсе. Мероприятие запланировано на май 2024 года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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