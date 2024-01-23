Стали известны фильмы и актеры, номинированные на «Оскар»

Американская академия кинематографических искусств и наук во вторник, 22 января, объявила номинации на «Оскар», 96 церемония вручения которого состоится 10 марта в Лос-Анджелесе в Dolby Theatre, – сообщают СМИ.

Киноакадемия США объявила, что «13 номинаций у фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», 11 у «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса, десять у «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе» и у «Барби» Греты Гервиг шесть номинаций на «Оскар».

На главную премию американских киноакадемиков претендуют режиссеры: Жюстин Трие «Анатомия падения», Мартин Скорсезе «Убийцы цветочной луны», Кристофер Нолан «Оппенгеймер», Йоргос Лантимос «Бедные-несчастные» и Джонатан Глейзер («Зона интересов).

Лучшими актерами могут стать: Пол Джаматти, Джеффри Райт, Брэдли Купер, Колман Доминго и Киллиан Мерфи. Лучшей актрисой: Аннет Бенинг, Лили Гладстоун, Сандра Юллер, Кэри Маллиган или Эмма Стоун.

Стерлинг К. Браун, Роберт Де Ниро, Роберт Дауни-младший, Райан Гослинг и Марк Руффало будут бороться за звание лучшего актера второго плана.

Лос-Анджелес, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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