Рок-фестиваль «Нашествие» в этом году снова не состоится

Рок-фестиваль «Нашествие», отмененный в 2023 году из соображений безопасности, в текущем году тоже не состоится, его перенесли на 2025-й, – сообщают СМИ.

Организаторы «Нашествия» в официальной группе фестиваля в «ВКонтакте» написали: «С сожалением объявляем, что мы вынуждены перенести фестиваль на следующий год. Особенно больно делать это в год 25-летия любимого фестиваля, но, увы, обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности для наших гостей, артистов и персонала – это невыполнимая задача и мы не можем управлять рисками, связанными с проведением фестиваля в текущих условиях. Организаторы уточнили, что купленные билеты будут автоматически действительны для будущего мероприятия».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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