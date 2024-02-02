Верка Сердючка заявила, что ей пожизненно запретили въезд в Эмираты «по указке Кремля»

Украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) в пятницу, 2 февраля, заявил, что Объединенные Арабские Эмираты запретили ему пожизненно въезд в страну «по указке Кремля», – сообщает украинский телеканал «1+1».

В комментарии новостной телепрограмме «ТСН» телеканала «1+1» пресс-служба Верки Сердючки сказала: «Официальная причина такого решения (пожизненный запрет на въезд в ОАЭ, – прим.ред.) не указана ни в одном документе. Но Андрей Данилко уверен, что это было сделано по настоянию Кремля».

«Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов, это делается по указанию российской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает», – заявил Данилко.

«О том, что Данилко выступает переодетым в женщину, что для мусульманских Арабских Эмиратов неприемлемо, Данилко видимо не понимает», – пишут украинские пользователи соцсетей.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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