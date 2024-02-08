Илон Маск опубликовал «стандарты инклюзивности» студии Disney

Американский миллиардер, бизнесмен, владелец соцсети X (экс-Twitter), компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в четверг, 8 февраля, опубликовал присланные ему «Стандарты инклюзивности» студии Disney, в которых минимум половина персонажей, актеров, съемочной группы и даже высшего руководства должны представлять различные меньшинства, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте соцсети X (экс-Twitter) Илон Маск написал: «Некто анонимный прислал мне вот это от Disney. Это узаконенные расизм и сексизм!»

Ниже Маск приложил присланный ему документ с требованиями студии Disney для производства фильмов.

«Стандарт А. Изображение на экране: «50% или более персонажей, актеров, второстепенных актеров происходят из недостаточно представленных групп (актеры из Азии, латиноамериканского происхождения, чернокожие или афроамериканцы, а также американские индейцы, коренные жители Гавайских островов и другие подобные группы). Интеграция проблем недостаточно представленных групп в общие и эпизодические темы и повествования.

Стандарт B. Креативное лидерство: «50% или более продюсеров, сценаристов, режиссеров, директоров по кастингу, высшее творческое руководство происходят из недостаточно представленных групп. Продвижение члена недопредставленной группы на должность, которая представляет собой карьерный рост, как минимум, для одного члена писательского состава. Значительное увеличение по сравнению с предыдущим годом числа членов недостаточно представленных групп в качестве руководителей и писателей.

Стандарт С. Cъемочная группа: 50% или более линейных продюсеров и/или руководителей продюсерских отделов (т. е. операторов, композиторов, художников по костюмам, редакторов, художников-постановщиков, музыкальных руководителей) происходят из недостаточно представленных групп. 50% или более других ключевых должностей (любая бригада среднего звена и технические должности) принадлежат недостаточно представленным группам. 50% или более всей команды или сотрудников проекта принадлежат к недостаточно представленным группам. Продвижение члена недопредставленной группы на должность, которая представляет собой карьерный рост, как минимум, для одного члена команды».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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