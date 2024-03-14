Медведев призвал «выдвигать на всяческие награды» артистов, выступающих в зоне СВО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии «Единая Россия» призвал «выдвигать на всяческие награды» и «популяризировать» артистов, выступающих для бойцов в зоне СВО, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Медведев сказал: «Деятели культуры, которые находятся на СВО и зачастую на линии боевого соприкосновения. Я посмотрел на них, когда там присутствовал, – это абсолютно особые люди. Они точно там не за деньги, не за медали, не за почетные звания, они просто воспринимают себя интегральной частью боевого соединения, которое там находится. И ребята, которые воюют, их так же воспринимают. Поэтому надо таких деятелей культуры обязательно выдвигать на всяческие награды и популяризировать, продвигать. Это абсолютно необходимо делать. Это особые люди, и риски у них такие же, как у парней, которые там с автоматами».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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