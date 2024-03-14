Израиль уничтожил более 200 археологических памятников в секторе Газа

Член генерального секретариата Всеобщего союза историков и археологов Палестинской автономии Муна Абу Хамдия в четверг, 14 марта, заявила, что политика Тель-Авива направлена на уничтожение идентичности палестинцев и оккупацию их земель, поэтому «Израиль хочет стереть с лица земли весь народ», – сообщает агентство SputnikArabic.

В эфире агентства Абу Хамдия сказала: «Израильские войска разрушают музеи и грабят библиотеки. Армия Израиля (ЦАХАЛ) уничтожил более 200 археологических памятников. Наземная операция сопровождалась кампанией по разграблению и сожжению музеев и библиотек, а также по вывозу палестинских древностей и ценных документов, рукописей».

«Израиль разрушил башню Наама, в которой располагалась важнейшая историческая библиотека Газы, превратил в руины другие библиотеки, а также здание Центрального архива, Исламского университета, крупных издательств и культурных центров. Израиль активизировал гонения на палестинских деятелей культуры, художников и публицистов. Израиль хочет стереть с лица земли весь наш народ», – добавила поелстинский археолог.

Газа, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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