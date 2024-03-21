Участники группы АББА стали лауреатами рыцарских орденов

Король Швеции Карл XVI Густав наградил участников поп-группы AББA рыцарскими орденами Вазы (Vasaorden) «за особый вклад в международную музыкальную жизнь», – сообщают СМИ.

В сообщении канцелярии правительства Швеции, в частности, говорится: «Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад награждаются Vasaorden за особый вклад в международную музыкальную жизнь. Лауреатов ордена номинировала общественность. Затем соответствующее предложение подготовил Орденский совет при Орденской канцелярии Его Величества. Решение поддержало правительство, после чего его утвердил король Швеции Карл XVI».

Отмечается, что Королевский рыцарский орден вручается представителям Швеции впервые за почти 50 лет. В последний раз орденом Вазы в стране награждали в 1974 году.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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