Путин на фоне теракта в «Крокус сити холле» заявил о значении позиции тех, кто служит культуре

Президент России Владимир Путин на вручении государственных наград в области культуры во вторник, 26 марта, заявил, что после теракта в «Крокус сити холле» колоссальную роль играет четкая, однозначная позиция тех, кто служит культуре, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Добрый день, уважаемые друзья! Уважаемые лауреаты! Вчера был День работника культуры. Одна из его традиций – церемония вручения премий за произведения для детей и премий молодым деятелям культуры. Хочу особо подчеркнуть, что в тяжелые, трагические периоды еще больше возрастает значение культуры и ее духовных, нравственных, моральных ценностей. Для нас крайне важно сейчас, когда мы глубоко переживаем случившееся в минувшую пятницу, опираться на эти ценности созидания, гуманизма и милосердия. Они объединяют нас в поддержке всех пострадавших, в нашей решимости быть сильными и сплоченными».

«И здесь колоссальную роль играет четкая, однозначная позиция тех, кто служит культуре. Ваше слово сегодня, ваше мнение и само творчество – напрямую влияет на настроение людей, на укрепление их патриотических чувств. Вы сохраняете и дополняете знания и традиции отечественной культуры, её преемственность и вносите вклад высшей пробы в воспитание и становление подрастающих поколений, по сути формируете будущее России», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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