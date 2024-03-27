Путин заявил о важности культуры, поддерживающей национальную идентичность

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками культуры Тверской области в Торжке в среду, 27 марта, заявил, что культура создает духовный каркас, который поддерживает идентичность народа, что придает силу каждому человеку, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «25 числа у нас День работника культуры. Я собирался провести эту встречу именно в этот день, но в связи с трагическими событиями в Москве, этим варварским терактом, мы сдвинули все мероприятия подобного рода. Вот что хотел бы сказать: культура создает духовный каркас народа, поддерживает нашу идентичность».

«Культура играет очень важную роль в такие переломные, сложные, даже трагические моменты. Потому что силу придает. Народу придает силу, каждому конкретному человеку. Я хотел бы в вашем лице поблагодарить всех, кто работает на этой ниве», – подчеркнул Путин.

Торжок, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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