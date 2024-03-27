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Среда, 27 марта 2024, 20:18 мск

Новости Культура

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Путин пообещал сохранить музыкальные школы

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками культуры Тверской области в Торжке в среду, 27 марта, заявил, что музыкальные школы не будут уничтожены и превращены в клубы и кружки, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Мы договорились о том, что музыкальные школы, в традиционном еще с советского периода смысле слова, будут сохранены. Мы не будем превращать их в клубы и кружки».

Торжок, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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