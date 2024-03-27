Путин пообещал сохранить музыкальные школы

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками культуры Тверской области в Торжке в среду, 27 марта, заявил, что музыкальные школы не будут уничтожены и превращены в клубы и кружки, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Мы договорились о том, что музыкальные школы, в традиционном еще с советского периода смысле слова, будут сохранены. Мы не будем превращать их в клубы и кружки».

Торжок, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube