В столице Эстонии избавились от памятной доски с барельефом Ельцина

В Таллине демонтировали барельеф работы знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного с изображением первого президента РФ Бориса Ельцина, – сообщает в понедельник, 27 мая, телеканал 360.ru

В сообщении телеканала говорится: «Барельеф с изображением первого президента России демонтировали со стены недалеко от лестницы, ведущей на смотровую площадку Паткули рядом с резиденцией правительства Эстонии. Вместо произведения известного скульптора Эрнста Неизвестного на стене теперь висит лист из прессованных опилок».

Доска с барельефом Бориса Ельцина была установлена в Таллине в августе 2013 года на пожертвования самих эстонцев. На доске была надпись: «В благодарность первому президенту России за его вклад в мирное восстановление независимости Эстонии в 1990 -1991 годах».

Таллин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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