Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 7 июня, по случаю Дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина напомнила, что рисунки к его поэме «Полтава» были выполнены «светочем украинства» Тарасом Шевченко.

В видеоролике с пресс-конференции, размещенном в Telegram-канале, Захарова говорит: «Вчера, 6 июня, в мире отмечался День русского языка или Пушкинский день. Сегодня на Украине о великом поэте вспоминают лишь тогда, когда нужно снести каким-то чудом уцелевший его бюст или мемориальную доску. Но мало кому из нынешних украинских борцов с Александром Сергеевичем Пушкиным известно, что многие рисунки к его бессмертной поэме «Полтава» были выполнены именно Тарасом Шевченко, которого в Киеве называют «светочем украинства». Тот факт, что Шевченко никогда не скрывал своего уважения и любви к прославленному русскому поэту, не афишируется – бандеровцы как огня боятся этой исторической правды».

«Убеждены, что как бы ни старался режим Зеленского, но уничтожить великий и могучий русский язык ему не по зубам. Для миллионов людей в Новороссии и Малороссии он был и остаётся родным. На нём говорят и многие населяющие эти края представители других народов. Русский язык – это универсальное средство межнационального общения», – подчеркнула представитель российского МИДа.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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