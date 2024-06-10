В России появилась Гильдия театроведов, театральных критиков и театральных издателей

Ректор Российского государственного института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский в понедельник, 10 июня, объявил о создании Гильдии театроведов, театральных критиков и театральных издателей для поддержки молодых ученых-театроведов, молодых режиссеров, работающих в провинции.

Как сообщили в пресс-службе ГИТИСа, по случаю образования Гильдии Заславский сказал: «Сегодня не только ГИТИС, но и наши коллеги из ГИИ (Государственный институт искусствознания) и других вузов и научных учреждений одинаково страдают от отсутствия смены наших великих учителей. …Поэтому – это вопрос не только выживания театральной науки, но и выживания театра, потому что театр – искусство, которое без одновременного его осмысления и переосмысления его истории существовать не может, не может развиваться, хотя все мы понимаем, что понятие развития и движения в искусстве нелинейное. Новое объединение создано, чтобы объединить всех, кто пишет и думает о театре. Создание Гильдии позволит повысить уровень издательской культуры театроведческих изданий, сможет поддержать издательские начинания, которым непросто выжить в условиях ограниченной аудитории театральной критики и сокращения культурной повестки в современных региональных изданиях».

В инициативную группу «Гильдии театроведов, театральных критиков и театральных издателей» вошли ректор ВТУ (института) имени Щепкина, завкафедрой истории театра России ГИТИСа Борис Любимов, доктор искусствоведения Нина Шалимова, доктор искусствоведения Александр Колесников, доктор филологических наук Артем Зорин, кандидат искусствоведения Марина Тимашева, кандидат искусствоведения Ольга Галахова, директор издательства «Балтийские сезоны» Елена Алексеева, основатель издательства «Навона» Елена Эрикссен и ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Соучредителями Гильдии стали Союз театральных деятелей России и Российский институт театрального искусства – ГИТИС.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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