СМИ: YouTube по просьбе Литвы забанил каналы сразу нескольких популярных российских артистов

Видеохостинг YouTube по просьбе Литвы в четверг, 4 июля, заблокировал каналы популярных российских артистов Shaman, Григория Лепса, Полины Гагариной, Юлии Чичериной, Олега Газманова и Вячеслава Манучарова, – передают СМИ.

В сообщениях говорится, что комиссия по радио и телевещанию Литвы обратилась к Google и Youtube с просьбой «незамедлительно удалить аккаунты российских медиаперсон, которые попали под ограничения со стороны Евросоюза».

В своем Telegram-канале Shaman (Ярослав Дронов) написал: «Мой YouTube-канал заблокировали, потому что я – русский». Как отмечают наблюдатели, на данный момент незаблокированным пока остается аккаунт группы «Любэ».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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