В Крыму бесследно исчезли ноты одного из произведений известного композитора

В Крыму пропали ноты одного из произведений всемирно известного композитора Алемдара Караманова. Об этом сообщает РИА «Новости Крым».

«Одним из последних произведений моего отца была хоровая месса «Херсонес». Ее раньше исполнял камерный оркестр Крымской филармонии, солировала Дарья Вешкина. Есть даже видеозапись. Но сейчас мы не можем эти ноты найти», – сказала рассказала композитора Кристина Караманова.

Речь идет о небольшом музыкальном произведении, посвященном истории античного города. Текст к мессе сочинил крымский поэт Владимир Яковлевич Норманский.

Если ноты удастся отыскать, то произведение готов исполнить Севастопольский симфонический оркестр. «Если вдруг есть дирижеры, музыканты, обладающие этими нотами, очень просим ими поделиться», – сказала дочь композитора.

В настоящее время Фонд Алемадара Караманова занимается оцифровкой многочисленных произведений и выкладывает ноты в открытый доступ, чтобы все желающие могли исполнять сочинения крымской знаменитости.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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